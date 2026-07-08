Fino a pochi giorni fa si ignorava chi avesse collocato una bomba fuori dalla casa del conduttore di Report a ottobre scorso. La polizia indaga su due ipotesi: si tratterebbe di una vendetta o di un favore. La vicenda ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti dettagli sui sospettati o sui motivi dietro l’episodio. Le autorità continuano le verifiche per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Fino a pochi giorni fa ci si chiedeva: chissà chi ha messo nell’ottobre scorso la bomba fuori dal cancello di casa di Sigfrido Ranucci, conduttore pluridecorato di Report. Lui stesso aveva lasciato intendere che il mandante poteva essere dalle parti di Palazzo Chigi, in commissione antimafia fece anche un nome, in realtà suggeritogli da quell’altro genio investigativo dell’ex pm e oggi senatore Cinque Stelle Roberto Scarpinato, quello del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. La cosa si rivelò, nello stile della casa, una clamorosa bufala tipo quella che Ranucci sparò in diretta ospite della Berlinguer su Rete4 a proposito della grazia alla Minetti su “voci che stiamo verificando” sulla presenza del ministro Nordio a presunti festini dei coniugi Cipriani in Uruguay. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, Lavitola, la bomba: i casi sono due, o è una vendetta o è un favore

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