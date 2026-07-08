Nel corso della trasmissione L'Aria che Tira su La7, il giornalista Federico Rampini ha commentato il vertice Nato conclusosi oggi ad Ankara, concentrando la sua analisi sul ruolo di Donald Trump nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa in materia di difesa. L'editorialista del Corriere della sera ha osservato che per comprendere l'attuale fase delle relazioni transatlantiche è necessario osservare il contesto storico più ampio, andando oltre le forti reazioni che la figura del presidente americano continua a suscitare. «Se per un attimo riusciamo a staccarci dalle emozioni estreme che suscita un personaggio abbastanza mostruoso come Donald... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rampini spiazza tutti: "Trump? folle e mostruoso ma nessuno ha ottenuto quanto lui"

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Trump: Se Cina e Russia occuperanno la Groenlandia, faremo qualcosa come in Venezuela

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