L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la tregua sta per morire, ma ha anche lasciato aperta la possibilità di un accordo. Nel frattempo, ha criticato duramente i curdi e ha commentato il rifiuto iraniano alle sue proposte per risolvere il conflitto. Dopo questa risposta, ha espresso il suo disappunto definendo la leadership coinvolta come indegna. La situazione si è fatta tesa nelle ultime ore.

L’Iran ha respinto la proposta americana per mettere fine alla guerra nel Golfo Persico, aprendo una nuova fase di tensione tra Teheran e Washington. La bozza di memorandum avanzata dagli Stati Uniti è stata giudicata «inaccettabile» dalla Repubblica islamica perché considerata una resa politica alle richieste di Donald Trump. Secondo i media iraniani citati da Sky News, il piano avrebbe imposto «la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste americane». La risposta iraniana, rilanciata dalla televisione di Stato Press TV, riafferma alcuni punti ritenuti non negoziabili: fine delle sanzioni economiche, rilascio dei beni iraniani congelati all’estero, pagamento di riparazioni di guerra e riconoscimento della sovranità iraniana sullo Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump spiazza tutti: «Tregua quasi morta, ma intesa possibile». E attacca pure i curdi

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