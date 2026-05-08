Durante una trasmissione in diretta, Stefano De Martino ha fatto un commento che ha sorpreso il pubblico, lasciando intendere una frecciatina alle sue ex. Negli ultimi tempi, il presentatore ha mantenuto un profilo basso riguardo alle questioni personali, evitando di parlare pubblicamente di temi legati alla sua vita sentimentale. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione degli spettatori, suscitando varie interpretazioni sui social network.

Negli ultimi anni Stefano De Martino ha cercato di tenere il più possibile lontano il gossip dalla sua immagine pubblica, evitando di commentare rumors e vicende sentimentali. Stavolta, però, il conduttore si è lasciato andare a una battuta in piena diretta che molti hanno interpretato come una frecciatina indiretta a Belen Rodriguez e alla sua movimentata storia sentimentale. Il momento, andato in onda durante una puntata di Affari Tuoi, ha subito fatto il giro dei social. Stavolta è Stefano De Martino a punzecchiare Belen Rodriguez: la battuta sui suoi amori. Tutto è nato durante uno scambio ironico con Sara, la concorrente campana presente nel programma da ben trentasei puntate.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Stefano De Martino spiazza tutti, stavolta lancia lui una frecciatina alle ex: avete sentito che ha detto in diretta?

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