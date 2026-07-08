Raimondi | Milan c' è un talento nel mirino

Notizia in breve

Claudio Raimondi ha riferito che il Milan sta cercando un trequartista di talento dopo aver completato l'acquisto di Gila. Ha anche menzionato che il club ha nel mirino un nuovo giocatore, senza specificare il nome. La società sta monitorando diverse opzioni sul mercato per rafforzare il reparto offensivo. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui nomi degli altri obiettivi. La trattativa per il trequartista è ancora in fase preliminare.