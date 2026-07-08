Il ministro ha dichiarato che il blocco nelle trattative è responsabilità di entrambe le parti. Ha aggiunto di aver tentato di mediare, anche se potrebbe aver esagerato nel suo ruolo, cercando di trovare un accordo che non sempre era condiviso dalla sua stessa fazione politica. La sua posizione si riferisce alle difficoltà nelle decisioni tra i presidenti e le forze politiche coinvolte.

ROMA (ITALPRESS) – “Ho letto ‘i presidenti non hanno fatto nientè. Ma i presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei partiti e delle commissioni, anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a una domanda sulla Commissione di vigilanza Rai a margine del convegno “Oltre il tifo. Raccontare il calcio tra etica e passione”, a Palazzo Giustiniani. “I problemi devono saperseli affrontare maggioranza e opposizione, senza scaricare sui presidenti di Camera e Senato – aggiunge -. La... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rai, La Russa “Il muro contro muro è colpa di entrambe le parti”

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