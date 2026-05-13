Il dibattito sulla legge elettorale prosegue senza tregua tra le forze di maggioranza e opposizione, con confronti spesso tesi e incontri che coinvolgono costituzionalisti nella prima commissione di Montecitorio. Le discussioni si concentrano sulle diverse proposte e sulle modalità di modifica del sistema di voto, mentre le audizioni di esperti continuano a caratterizzare le giornate parlamentari. La questione rimane al centro dell’attenzione politica, senza che si veda ancora una soluzione definitiva.

Il muro contro muro sulla legge elettorale tra maggioranza e opposizione va avanti, di pari passo con le audizioni dei costituzionalisti che si alternano nella prima commissione di Montecitorio. La condizione per sedere al tavolo, per il centrosinistra, resta la stessa: il centrodestra deve ritirare la proposta di legge assunta come testo base in commissione, che prevede un sistema di stampo proporzionale con un premio di maggioranza pari a 70 seggi per la Camera e 35 per il Senato, attribuito alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti; un eventuale turno di ballottaggio se le prime due liste, pur non avendo raggiunto il 40%, raggiungano il 35% dei consensi, e una soglia di sbarramento al 3%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Legge elettorale, muro contro muro tra le coalizioni: ecco a chi conviene lo Stabilicum

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