La commissione di Vigilanza Rai è rimasta ferma dopo le dimissioni di molti membri di opposizione. Questa mattina, i presidenti di Camera e Senato hanno chiesto ai partiti di indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti necessari per ricostituire la commissione. Le forze di maggioranza spingono per riprendere i lavori, mentre l’opposizione mantiene una posizione di resistenza, portando avanti un confronto che si protrae senza avanzamenti.

Muro contro muro in Vigilanza Rai. La commissione non riparte dopo le dimissioni di massa degli esponenti di opposizione. Questa mattina i presidenti dei due rami del Parlamento hanno invitato i partiti a indicare entro domani, mercoledì 8 luglio, i nuovi componenti della commissione di Vigilanza Rai per poter procedere con la sua “ricostituzione”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e quello della Camera, Lorenzo Fontana, hanno inviato una lettera ai capigruppo di Palazzo Madama e di Montecitorio per chiedere loro di indicare i nomi di chi farà parte della commissione, ferma ormai da quasi due anni e azzerata con le dimissioni dei componenti prima di opposizione e poi di maggioranza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Vigilanza Rai, le destre in pressing ma l’opposizione resiste: è muro contro muro

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