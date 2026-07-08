A gennaio 2027, Rai Gulp chiude e viene sostituito da Rai VBE, un nuovo canale disponibile sul digitale terrestre al numero 42. Rai VBE manterrà il target di pubblico tra i 10 e i 14 anni, continuando a rivolgersi ai giovani. Il logo del canale sarà stilizzato come VBE. La programmazione e gli obiettivi del nuovo canale non sono ancora stati annunciati ufficialmente.

A gennaio del 2027 al numero 42 del digitale terrestre arriva un nuovo canale: Rai Vibe (il cui logo stilizzato sarà: VBE ). Il canale prenderà il posto di Rai Gulp, ma continuerà ad essere rivolto ad un pubblico di ragazzi compreso tra i 10 e i 14 anni. Il linguaggio completamente rinnovato e al passo con i tempi prevede la collaborazione con creator e influencer, l’inserimento di nuove serie animate, film e anime e l’interconnessione tra sito web, profili social e canale YouTube. I nuovi contenuti di Rai Vibe. Il lancio di VBE- brand multipiattaforma digitale con contenuti originali- nasce un po’ in risposta alle nuove esigenze del pubblico dei più giovani ed al calo di ascolti che ha caratterizzato l’ultimo periodo di Rai Gulp. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rai Gulp chiude i battenti, al suo posto arriva Rai V/BE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il fumettista Pera Toons approda su Rai Gulp e Rai Play con una serie d’animazioneUn fumettista e content creator noto come PERA TOONS, il cui nome reale è Alessandro Perugini, ha portato una nuova serie di animazione su Rai Gulp e...

Il fenomeno Pera Toons diventa serie tv: in arrivo su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggioDal 18 maggio, la serie tv ispirata al fenomeno Pera Toons sarà disponibile su Rai Gulp e Rai Play.

Argomenti più discussi: Rai, arrivano i canali Italiana e V/BE. L’ad Rossi: Telemeloni? Solo marketing; Rai, arrivano nuovi canali; Rai Gulp chiude per sempre? Le novità sull'addio; Addio Rai Gulp: a gennaio 2027 diventa Rai VIBE, il nuovo canale.

COSA CAZZO STATE DICENDO CHE RAI GULP CHIUDE IO NON HI PIÙ CERTEZZE NELLA VITA x.com

Rai Gulp chiude i battenti, al suo posto arriva Rai V/BEA gennaio del 2027 al numero 42 del digitale terrestre arriva un nuovo canale: ... msn.com