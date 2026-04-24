Dal 18 maggio, la serie tv ispirata al fenomeno Pera Toons sarà disponibile su Rai Gulp e Rai Play. Il progetto porta sullo schermo le creazioni del fumettista e content creator Alessandro Perugini, conosciuto come PERA TOONS. Questa iniziativa trasforma in episodi la popolare produzione che ha riscosso successo nel mondo digitale, portando i personaggi e le storie di Perugini a un pubblico più ampio.

Fumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte PERA TOONS, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama culturale italiano. Con i suoi 7 milioni di follower sui social e oltre 3 milioni di copie vendute tra tutti i suoi libri, è ben presto diventato l’idolo di bambini e famiglie, capace di conquistare ogni fascia d’età con il suo irresistibile spirito e la sua ironia leggera e surreale. Il suo ultimo libro Il gioco delle risate (Tunué) è stato per due settimane al primo posto nella classifica generale dei libri più venduti in Italia. Ora le sue iconiche freddure e i giochi di parole approdano in televisione con Prova a non ridere!, la serie animata prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, in arrivo su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il fenomeno Pera Toons diventa serie tv: in arrivo su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio

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Panoramica sull’argomento

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Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, è uno dei content creator più amati sui social, seguito da un foltissimo numero di fan (giovanissimi ma non solo), che su Instagram, TikTok e YouTube amano le sue freddure e barzellette animate. Il fumettista è - facebook.com facebook