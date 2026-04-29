Un fumettista e content creator noto come PERA TOONS, il cui nome reale è Alessandro Perugini, ha portato una nuova serie di animazione su Rai Gulp e Rai Play. La trasmissione sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in televisione e rappresenta un'iniziativa di produzione italiana nel settore dell'animazione. La serie è stata annunciata ufficialmente e sarà trasmessa prossimamente, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Fumettista e content creator, Alessandro Perugini, in arte PERA TOONS, rappresenta un vero e proprio unicum nel panorama culturale italiano. Con i suoi 7 milioni di follower sui social e oltre 3 milioni di copie vendute tra tutti i suoi libri, è ben presto diventato l’idolo di bambini e famiglie, capace di conquistare ogni fascia d’età con il suo irresistibile spirito e la sua ironia leggera e surreale. Il suo ultimo libro Il gioco delle risate (Tunué) è stato per due settimane al primo posto nella classifica generale dei libri più venduti in Italia. Ora le sue iconiche freddure e i giochi di parole approdano in televisione con Prova a non ridere!, la serie animata prodotta dalla casa editrice Tunué in collaborazione con Rai Kids, in arrivo su Rai Gulp e Rai Play dal 18 maggio.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Il fumettista Pera Toons approda su Rai Gulp e Rai Play con una serie d’animazione

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