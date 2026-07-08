Ragazzo 19enne picchiato e spinto in un canale dopo una lite in discoteca a Broni | denunciati due 18enni

Da fanpage.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ragazzi di 18 anni sono stati denunciati per aver picchiato e spinto un ragazzo di 19 anni in un canale irrigatorio a Broni, dopo una lite avvenuta fuori da una discoteca. La polizia ha identificato e formalizzato le accuse nei confronti dei due giovani, accusati di lesioni personali. L’episodio si è verificato in provincia di Pavia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’aggressione.

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Sono stati identificati e denunciati per lesioni personali i due ragazzi appena maggiorenni che avrebbero picchiato e spinto in un canale irrigatorio a Broni (Pavia) un 19enne dopo una lite fuori da una discoteca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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