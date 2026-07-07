Due ragazzi di 18 anni sono stati denunciati dopo aver picchiato e spinto un 19enne in un fossato fuori da una discoteca. L'aggressione è avvenuta nella notte, con i giovani che hanno aggredito il ragazzo all'uscita del locale, spingendolo nel fossato d'irrigazione. La vittima ha riportato ferite e si trovava in stato di shock al momento dell'intervento delle forze dell'ordine.

Broni (Pavia), 7 luglio 2026 – Sono poco più che maggiorenni, ancor più giovani del 19enne malmenato all'uscita dalla discoteca e poi pure gettato nel fossato d'irrigazione. A.N. e S.N. sono stati identificati dai carabinieri e denunciati, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di lesioni personali. I carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella, li hanno individuati come i presunti responsabili dell' episodio violento avvenuto verso le 5 di domenica, in via Recoaro a Broni, dove il 19enne era stato soccorso, recuperato dal canale grazie all'intervento anche dei vigili del fuoco e poi trasportato con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Broni, denunciati due 18enni per il ragazzo picchiato e spinto in un fossato fuori dalla discoteca

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