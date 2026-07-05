Broni lite all' uscita dalla discoteca | 19enne malmenato e spinto in un fossato a bordo strada

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e picchiato all’uscita di una discoteca. Dopo aver subito le botte, è stato spinto in un canale d'irrigazione lungo la strada, che conteneva poca acqua. La lite si è verificata nella notte tra sabato e domenica in una zona di Broni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso il giovane e chiamato le forze dell’ordine.