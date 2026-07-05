Broni lite all' uscita dalla discoteca | 19enne malmenato e spinto in un fossato a bordo strada
Un ragazzo di 19 anni è stato aggredito e picchiato all’uscita di una discoteca. Dopo aver subito le botte, è stato spinto in un canale d'irrigazione lungo la strada, che conteneva poca acqua. La lite si è verificata nella notte tra sabato e domenica in una zona di Broni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso il giovane e chiamato le forze dell’ordine.
Broni (Pavia), 5 luglio 2026 – La lite fuori dalla discoteca è degenerata in pestaggio. E un ragazzo di 19 anni, dopo essere stato malmenato, è stato pure spinto in un canale d'irrigazione, per fortuna con poca acqua. E' stato comunque necessario l'intervento anche dei vigili del fuoco, per aiutarlo a uscire dal fossato, oltre che dei soccorsi sanitari, che lo hanno portato con l'ambulanza in codice giallo, non in pericolo di vita, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L’allarme e la ricostruzione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Stazione di Broni (Compagnia di Stradella) per ricostruire l'accaduto e individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
How Forensics Catch Killers: Profiling, Crime Scene Photos & DNA Testing
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