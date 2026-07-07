Radu Dragusin si è presentato questa mattina alle visite mediche con la Fiorentina, indossando il nuovo completo da allenamento Joma. Il difensore potrebbe diventare il trasferimento più costoso nella storia del club. La firma sul contratto è stata conclusa nelle ultime ore e ora si attende il via libera ufficiale per l’annuncio. La trattativa si è conclusa dopo un breve ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Firenze, 7 luglio 2026 - In leggerissimo ritardo sulla tabella di marcia Radu Dragusin si è presentato questa mattina alle visite mediche con la Fiorentina, già vestito con il nuovo completo da allenamento firmato Joma. Sorridente, ha concesso un saluto ai cronisti e ai fotografi presenti ("Ciao a tutti"). Il centrale rumeno, in arrivo dal Tottenham, ha raggiunto in serata Firenze e in questi minuti si sta sottoponendo ai test medici di rito. Se tutto andrà per il verso giusto (sicuramente ci sarà un'attenzione particolare dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio dello scorso anno) Dragusin nelle prossime ore si recherà al Viola Park per firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Dragusin alle visite mediche. Può essere il difensore più costoso della storia viola

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