Raccordo l’amministrazione di Montoro fa voti all’Anas
Il Comune di Montoro ha inviato una richiesta all’Anas per interventi sul Raccordo Autostradale Salerno–Avellino, evidenziando criticità lungo la strada. L’amministrazione ha sottolineato la necessità di interventi di manutenzione e messa in sicurezza per migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza degli utenti. La richiesta si inserisce in un contesto di segnalazioni già fatte in passato, senza indicazioni di tempi o modalità di risposta da parte dell’ente responsabile.
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Montoro, consapevole delle criticità che affliggono il Raccordo Autostradale Salerno–Avellino, in particolare in termini di ritardi nei lavori di manutenzione, congestione del traffico e prolungati tempi di percorrenza, ha deliberato un atto di indirizzo volto a tutelare gli interessi dei numerosi cittadini montoresi pendolari che quotidianamente utilizzano tale infrastruttura per motivi di lavoro, studio e necessità sanitarie. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Salvatore Carratù, ha preso posizione con un atto ufficiale. Nello stesso si dà mandato al sindaco Carratù di avviare immediatamente... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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