Incidente nella notte sul Raccordo Avellino-Salerno | auto si ribalta a Montoro Sud un ferito

Da avellinotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte, un'auto si è ribaltata sulla corsia in direzione Salerno del Raccordo Avellino-Salerno, all’altezza di Montoro Sud. L’incidente è avvenuto dopo aver urtato contro la barriera di protezione laterale. Un solo ferito è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra vettura è coinvolta nel sinistro.

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Un'Audi A3 si è ribaltata nella notte lungo il Raccordo Autostradale Avellino-Salerno, all'altezza dell'uscita di Montoro Sud, dopo aver impattato contro la barriera di protezione laterale.Il conducente, che viaggiava solo a bordo del veicolo, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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