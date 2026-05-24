Incidente nella notte sul Raccordo Avellino-Salerno | auto si ribalta a Montoro Sud un ferito

Notizia in breve

Nella notte, un'auto si è ribaltata sulla corsia in direzione Salerno del Raccordo Avellino-Salerno, all’altezza di Montoro Sud. L’incidente è avvenuto dopo aver urtato contro la barriera di protezione laterale. Un solo ferito è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. Nessuna altra vettura è coinvolta nel sinistro.