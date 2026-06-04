Raccordo Salerno-Avellino pressing del Comune di Baronissi su Anas e Ministero per sbloccare i cantieri

Notizia in breve

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato una mozione per chiedere al Ministero delle Infrastrutture, all'Anas e alla Regione Campania di sbloccare i lavori del raccordo autostradale Salerno-Avellino. La richiesta mira a accelerare l’avanzamento dei cantieri e a risolvere le difficoltà nel completamento dell’opera. Nessuna data o dettaglio sui tempi di intervento è stato comunicato.