Raccordo Salerno-Avellino pressing del Comune di Baronissi su Anas e Ministero per sbloccare i cantieri
Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato una mozione per chiedere al Ministero delle Infrastrutture, all'Anas e alla Regione Campania di sbloccare i lavori del raccordo autostradale Salerno-Avellino. La richiesta mira a accelerare l’avanzamento dei cantieri e a risolvere le difficoltà nel completamento dell’opera. Nessuna data o dettaglio sui tempi di intervento è stato comunicato.
Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato una mozione per sollecitare formalmente il Ministero delle Infrastrutture, l'Anas e la Regione Campania a sbloccare i lavori del raccordo autostradale Salerno-Avellino. Il provvedimento istituzionale mira ad accelerare l'apertura dei cantieri di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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