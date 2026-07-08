Qui manca un documento e il paziente accoltella un dirigente negli uffici Asp a Palermo | è grave

Un uomo ha aggredito con un coltello un dirigente medico negli uffici dell'Asp a Palermo, chiedendo una carrozzina per un familiare. La vittima ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata in ospedale. L’aggressore ha detto che mancava un documento. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un dirigente medico dell'Asp di Palermo, Francesco Paolo Sutera, è stato accoltellato negli uffici di via Arcoleo da un uomo che chiedeva una carrozzina per un familiare. La lite sarebbe nata dopo la richiesta di integrare un documento mancante nella pratica. L'aggressore, un 53enne del posto, è stato bloccato dalla polizia. Le condizioni del medico sarebbero giudicate serie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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