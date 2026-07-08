Un dirigente dell’Asp di Palermo è stato ferito con un coltello questa mattina negli uffici di via Giorgio Arcoleo. La lite, scoppiata per una pratica riguardante la fornitura di una carrozzina, ha portato all’accoltellamento. Un uomo di 53 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine sul posto. Il dirigente ha riportato ferite, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Un dirigente medico dell’Asp di Palermo è stato accoltellato questa mattina negli uffici di via Giorgio Arcoleo, al termine di una discussione legata a una pratica per la fornitura di una carrozzina destinata a un familiare dell’aggressore. La vittima, Francesco Paolo Sutera, è stata trasportata in ospedale con ferite al volto e alla spalla. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto responsabile, un 53enne palermitano, è stato bloccato dalla polizia di Stato e accompagnato in commissariato per gli accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era presentato negli uffici dell’Asp per ottenere un presidio sanitario per un familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Palermo, dirigente dell’Asp accoltellato negli uffici: lite per una pratica, fermato un 53enne

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