Questura di Bergamo arrivano 20 nuovi agenti di polizia | Mantenuto l’impegno per il territorio

Da bergamonews.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venti nuovi agenti sono stati assegnati alla Questura di Bergamo, portando il totale a rafforzare l'organico. Quattro ulteriori unità sono state inviate al commissariato di Treviglio. L'arrivo di personale è stato comunicato come il proseguimento di un impegno per il territorio. Le nuove assunzioni mirano a migliorare i servizi di sicurezza e ordine pubblico nelle zone interessate. La polizia locale sottolinea come questi rinforzi siano una risposta alle esigenze di sicurezza della comunità.

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Venti nuovi agenti di polizia rafforzano l’organico della Questura di Bergamo, mentre quattro nuove unità si insediano al commissariato di Treviglio. Le forze dell’Ordine si potenziano in città e in provincia, dopo la richiesta avanzata direttamente dalla sindaca Elena Carnevali che lo scorso 7 maggio aveva inviato una lettera al ministro Piantedosi – con il quale ha in programma un incontro il 9 luglio, ndr – chiedendo un sostegno nell’ambito della sicurezza. I nuovi agenti verranno immediatamente operativi e suddivisi strategicamente per massimizzare l’efficacia del servizio. leggi anche. La lettera La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: “Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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