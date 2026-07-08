Questura di Bergamo arrivano 20 nuovi agenti di polizia | Mantenuto l’impegno per il territorio
Venti nuovi agenti sono stati assegnati alla Questura di Bergamo, portando il totale a rafforzare l'organico. Quattro ulteriori unità sono state inviate al commissariato di Treviglio. L'arrivo di personale è stato comunicato come il proseguimento di un impegno per il territorio. Le nuove assunzioni mirano a migliorare i servizi di sicurezza e ordine pubblico nelle zone interessate. La polizia locale sottolinea come questi rinforzi siano una risposta alle esigenze di sicurezza della comunità.
Venti nuovi agenti di polizia rafforzano l’organico della Questura di Bergamo, mentre quattro nuove unità si insediano al commissariato di Treviglio. Le forze dell’Ordine si potenziano in città e in provincia, dopo la richiesta avanzata direttamente dalla sindaca Elena Carnevali che lo scorso 7 maggio aveva inviato una lettera al ministro Piantedosi – con il quale ha in programma un incontro il 9 luglio, ndr – chiedendo un sostegno nell’ambito della sicurezza. I nuovi agenti verranno immediatamente operativi e suddivisi strategicamente per massimizzare l’efficacia del servizio. leggi anche. La lettera La sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: “Bergamo ha bisogno di potenziare la sicurezza”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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