Questura di Bergamo arrivano 20 nuovi agenti di polizia | Mantenuto l’impegno per il territorio

Notizia in breve

Venti nuovi agenti sono stati assegnati alla Questura di Bergamo, portando il totale a rafforzare l'organico. Quattro ulteriori unità sono state inviate al commissariato di Treviglio. L'arrivo di personale è stato comunicato come il proseguimento di un impegno per il territorio. Le nuove assunzioni mirano a migliorare i servizi di sicurezza e ordine pubblico nelle zone interessate. La polizia locale sottolinea come questi rinforzi siano una risposta alle esigenze di sicurezza della comunità.