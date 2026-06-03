Due nuovi murales arricchiscono la questura di Terni | Sensibilità del territorio per la polizia

Notizia in breve

Due murales sono stati completati all’interno della questura di Terni, migliorando gli spazi interni. Le opere contribuiscono a rendere gli ambienti di lavoro più accoglienti e piacevoli per il personale e i cittadini che vi si recano. La decorazione si inserisce nel progetto di valorizzazione degli spazi della questura, senza alterare le funzioni pratiche degli ambienti. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle raffigurazioni.