Due nuovi murales arricchiscono la questura di Terni | Sensibilità del territorio per la polizia
Due murales sono stati completati all’interno della questura di Terni, migliorando gli spazi interni. Le opere contribuiscono a rendere gli ambienti di lavoro più accoglienti e piacevoli per il personale e i cittadini che vi si recano. La decorazione si inserisce nel progetto di valorizzazione degli spazi della questura, senza alterare le funzioni pratiche degli ambienti. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sui dettagli delle raffigurazioni.
Sono stati completati due murales che contribuiranno ad abbellire e valorizzare gli spazi interni della questura di Terni, rendendo gli ambienti di lavoro più accoglienti e piacevoli per il personale e per i cittadini che quotidianamente vi accedono.La prima opera, intitolata “Virtual Landscape”. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Murales - A Piazza Venezia la terza opera del progetto
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