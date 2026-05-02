Carceri Abruzzo e Molise | arrivano 70 nuovi agenti della Polizia

Nelle carceri di Abruzzo e Molise sono in arrivo 70 nuovi agenti della Polizia. Tra le strutture interessate, Pescara riceverà solo due unità, mentre Sulmona avrà un numero maggiore di assunzioni. Resta da capire come verranno distribuite le risorse per evitare ulteriori spostamenti all’interno dei reparti speciali e garantire una gestione più efficace del personale. La ripartizione delle assunzioni ha suscitato alcune domande sulla pianificazione complessiva.

? Cosa scoprirai Perché Pescara riceve solo due nuovi agenti rispetto a Sulmona?. Come verranno gestite le risorse per evitare nuovi spostamenti nei reparti speciali?. Chi garantirà che i nuovi arrivi non vengano sottratti ai presidi locali?. Quali criteri spiegano la disparità di rinforzi tra le diverse province?.? In Breve Sulmona riceve 26 agenti, L'Aquila 11, Lanciano 10, Vasto 9, Avezzano 3, Chieti 3, Teramo 6, Pescara 2. Altre 15 unità saranno assegnate alle strutture penitenziarie in territorio molisano. Gaetano Consolati e Mauro Nardella del sindacato Cnpp-Spp criticano disparità tra i presidi. L'intervento rappresenta solo la prima di tre tranche di personale previste per l'anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carceri Abruzzo e Molise: arrivano 70 nuovi agenti della Polizia Notizie correlate Carceri nelle Marche: arrivano nuovi agenti ad Ascoli e in provincia? Cosa scoprirai Come cambierà la sicurezza nelle carceri di Pesaro e Fossombrone? Quali sono le date delle prossime assunzioni previste per il... Carceri, ecco i rinforzi. In Umbria arrivano 62 agenti: "È un risultato storico"In arrivo per le strutture carcerarie del distretto Umbria-Marche, 93 agenti della polizia penitenziaria. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Carcere minorile, la denuncia della Fp Cgil: Sicurezza in ombra e gravi criticità; Carceri abruzzesi: Sono 23 i rinforzi tra Vasto, Chieti e Lanciano; Papa Leone XIV, la visita in una prigione in Guinea Equatoriale; 25 aprile, cerimonia con la partecipazione degli studenti a Chieti. Ateleta, lavori urgenti sulla provinciale 84: intervento da 750mila euro Avviato un intervento di somma urgenza sulla strada provinciale 84 “Nuova Sangrina”, ad Ateleta, per la ricostruzione del tratto franato in località Carceri Basse e il ripristino della sicu - facebook.com facebook