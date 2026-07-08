In Norvegia cresce l’ansia in vista del quarto di finale contro l’Inghilterra, previsto per sabato 11 luglio. La squadra è influenzata da un virus intestinale che ha colpito alcuni giocatori, creando preoccupazione tra staff e tifosi. La presenza di eventuali assenze o riduzioni di forze in campo potrebbe influenzare la formazione e la strategia per la partita. La nazionale norvegese non ha ancora comunicato ufficialmente eventuali cambiamenti alla rosa.

C’è ansia e preoccupazione in casa Norvegia, a pochi giorni dallo storico quarto di finale contro l’Inghilterra, in programma sabato 11 luglio. La grande rivelazione dei Mondiali, giustiziera del Brasile di Carlo Ancelotti, trema a causa di un virus intestinale (e non solo). Sono diversi infatti i componenti della spedizione norvegese ad aver accusato sintomi influenzali che stanno condizionando la preparazione dell'imperdibile sfida contro gli inglesi. Anche il ct Stale Solbakken, apparso più volte mentre tossiva durante l’ultima conferenza stampa, ha confermato la presenza di alcuni casi di influenza all’interno della squadra. “Abbiamo avuto soltanto Jorgen con la febbre, mentre gli altri hanno accusato qualche colpo di tosse e un po’ di raucedine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quel mal di pancia che mette in ansia la Norvegia: cosa succede

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

mal di pancia

Notizie e thread social correlati

Bremer Juve e quel mal di pancia: aspettava una chiamata per il rinnovo, in estate potrebbe anche partire. RetroscenaIl difensore della Juventus, Bremer, sta vivendo un momento di incertezza sulla sua posizione in squadra.

Mal di pancia, muore a 5 anni. Tragedia in ospedale. La procura apre un’inchiestaUn bambino di cinque anni, ricoverato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è deceduto nella notte tra venerdì e sabato.

Temi più discussi: I LEGO della discordia, la parata di Silverstone accende le polemiche; Cortocircuito in Consiglio. I franchi tiratori affossano la conferma di Luciani. La maggioranza va in tilt; MotoGP 2026. ESCLUSIVO - Marc Márquez: Il contrario della paura è divertimento. Il record al Ranch di Valentino Rossi? Quel giorno finii primo [VIDEO]; Aldo Montano: L'altra sera stavo per morire al ristorante a Roma, ho avuto 10 minuti di tempo. Sono allergico alla caseina, li avevo...

Pancia gonfia dopo i pasti? Spesso la postura pesa più di quanto pensiPancia gonfia e digestione lenta? Una postura corretta a tavola e al lavoro può aiutare più di quanto immagini. tuttogreen.it

I frequenti mal di panciaIl piccolo, che secondo quanto appreso non soffriva di patologie pregresse note, era arrivato nella struttura fiorentina la mattina di venerdì. L'obiettivo era sottoporsi a una risonanza magnetica con ... lanazione.it