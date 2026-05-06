Il difensore della Juventus, Bremer, sta vivendo un momento di incertezza sulla sua posizione in squadra. La società sta considerando il suo futuro, anche in vista della prossima campagna di mercato, a causa della mancata firma sul rinnovo contrattuale. La situazione crea tensione tra le parti, e nelle prossime settimane potrebbe essere presa una decisione sulla sua eventuale cessione. La questione resta aperta e senza una soluzione ufficiale al momento.

di Luca Fioretti Bremer Juve, la dirigenza valuta il futuro del forte difensore tra la delusione per il mancato rinnovo e la possibile cessione estiva. Le clamorose indiscrezioni di Tuttosport svelano un interessantissimo retroscena legato a Gleison Bremer. Il forte difensore si aspettava una tempestiva chiamata da la dirigenza per discutere l’ambito prolungamento del contratto. Grazie alle solidissime prestazioni offerte sul campo, il ragazzo considerava pienamente acclarato il suo status di leader. Osservando i recenti e ricchi adeguamenti garantiti a Kenan Yildiz, Weston McKennie e le trattative per Dusan Vlahovic, il centrale sperava in un gratificante riconoscimento dalla Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer Juve e quel mal di pancia: aspettava una chiamata per il rinnovo, in estate potrebbe anche partire. Retroscena

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