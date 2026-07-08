Domani alle 21.30, il Quartetto Anutis si esibirà alla Loggia Medioevale di piazza del Popolo a Levanto. L’ensemble proporrà un concerto con musiche sacre e popolari, includendo brani della tradizione orale e composizioni di Giovanna Marini. L’evento si svolgerà nel contesto storico della loggia, senza interventi o interventi di altri artisti. La performance si concentrerà sulla relazione tra musica tradizionale e composizioni contemporanee.

Il Quartetto Anutis (nella foto) porta alla Loggia Medioevale di piazza del Popolo a Levanto, domani alle 21.30, un’indagine sonora dove la musica di tradizione orale dialoga con le composizioni di Giovanna Marini. L’evento ad ingresso libero, in collaborazione con il Festival Regionale di Musica Sacra di Trento, ripercorre i sentieri del repertorio sacro popolare italiano e istriano. Nato nel 2022 dall’incontro con Giovanna Marini, il progetto Anutis nasce dalla volontà di Juliana Azevedo, Caterina De Biaggio, Laura Giavon e Alba Nacinovich di unire le proprie estrazioni per approdare a una cifra stilistica che rifugge la pura esecuzione accademica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quartetto Anutis alla Loggia con musiche sacre popolari

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