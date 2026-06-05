Villa Lazzaroni Summer Fest | finale tra musiche dal mondo e tradizioni popolari

Il Villa Lazzaroni Summer Fest si conclude con un concerto finale che vedrà esibirsi artisti come Gabriele Mirabassi, Elena Ledda, Mauro Palmas, Trio Azul e Simone Zanchini. La rassegna, durata dieci giorni, ha trasformato il parco del VII Municipio in un punto di riferimento culturale e musicale durante l’estate romana. La serata finale presenterà musiche dal mondo e tradizioni popolari, chiudendo l’edizione 2026.

Gabriele Mirabassi, Elena Ledda, Mauro Palmas, Trio Azul e Simone Zanchini chiuderanno l’edizione 2026 del Villa Lazzaroni Summer Fest, la rassegna che per dieci giorni ha trasformato il parco del VII Municipio in uno dei principali spazi culturali e musicali dell’estate romana.Dopo concerti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Al via da domani, giovedì 28 maggio fino al 7 giugno, presso Villa Lazzaroni, il Villa Lazzaroni Summer Fest 2026. La manifestazione, a ingresso gratuito, prevede un articolato programma di eventi culturali e musicali. Info ow.ly/YagN50Z4NBO x.com

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