Villa Lazzaroni Summer Fest | finale tra musiche dal mondo e tradizioni popolari
Il Villa Lazzaroni Summer Fest si conclude con un concerto finale che vedrà esibirsi artisti come Gabriele Mirabassi, Elena Ledda, Mauro Palmas, Trio Azul e Simone Zanchini. La rassegna, durata dieci giorni, ha trasformato il parco del VII Municipio in un punto di riferimento culturale e musicale durante l’estate romana. La serata finale presenterà musiche dal mondo e tradizioni popolari, chiudendo l’edizione 2026.
Gabriele Mirabassi, Elena Ledda, Mauro Palmas, Trio Azul e Simone Zanchini chiuderanno l’edizione 2026 del Villa Lazzaroni Summer Fest, la rassegna che per dieci giorni ha trasformato il parco del VII Municipio in uno dei principali spazi culturali e musicali dell’estate romana.Dopo concerti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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stasera alle 21 a Villa Lazzaroni Summer Festival il concerto del gruppo Brassense New breathe in town con Irina Arozarena (voce), Francesco Marsigliese (tromba), Giuseppe Panico (tromba), Remo Izzi (corno), Palmiro Del Brocco (trombone), Maurizio C facebook
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