Teatro quartetto d’archi al San Carlo con le musiche di Donizetti Verdi e Puccini

Al Teatro San Carlo si è tenuto un concerto con un quartetto d’archi che ha eseguito brani di Donizetti, Verdi e Puccini. L’evento ha visto la partecipazione di tre musicisti specializzati nel repertorio italiano. Il programma ha incluso composizioni di questi autori, con un focus sulle loro opere più note. La serata è stata dedicata alla musica di questi tre grandi compositori del melodramma italiano.

Tre protagonisti del melodramma italiano al centro di un programma dedicato alla loro produzione per quartetto d’archi: domani domenica 26 aprile (ore 18,00), per la Stagione di Musica da Camera 202526, i professori d’orchestra del Teatro di San Carlo proporranno pagine di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Impegnati Salvatore Lombardo e Olga Kuzma ai violini, Luca Improta alla viola e Pierluigi Sanarica al violoncello. Apre il concerto il Quartetto in do minore n. 3 di Gaetano Donizetti, un’opera scritta nel 1818. È a Napoli il Giuseppe Verdi che, nel 1873, scrive il Quartetto in mi minore, sua unica incursione nel genere cameristico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: A Empoli il quarto appuntamento con "Domeniche in Salotto": al Teatro il Momento protagoniste le musiche di Verdi e Puccini “Domeniche in Salotto - Aperitivi in concerto”: quartetto d'archi con musiche di Haydn e Šostakóvi?Prosegue la rassegna “Domeniche in Salotto – Aperitivi in concerto”, promossa dall’Associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna al Teatro Dal Verme il grande concerto di primavera di SONG; Teatro pieno per l’apertura del Palio dell’850° della Battaglia con l’orchestra inclusiva AllegroModerato; Mercoledì Musicali 2026, torna il festival fiorentino di musica per organo; Dal concerto d'archi a lume di candela al ricordo del 25 aprile, ad Albizzate un weekend di cultura. Al Teatro San Carlo la produzione per archi di Donizetti, Verdi e PucciniTre protagonisti del melodramma italiano al centro di un programma dedicato alla loro produzione per quartetto d’archi: domenica 26 aprile 2026 (ore 18:00), ... napolivillage.com Al San Carlo Donizetti, Verdi e Puccini, musica per archiTre protagonisti del melodramma italiano al centro di un programma dedicato alla loro produzione per quartetto d'archi: domani domenica 26 aprile (ore 18,00), per la Stagione di Musica da Camera 2025/ ... ansa.it "È nella mia città che ho provato la più profonda commozione della mia vita. Fu alla prima di 'Napoli milionaria'! Quasi tutti i teatri erano requisiti. C'era il fronte fermo verso Firenze. C'era la fame e tanta gente disperata. Ottenni il 'San Carlo'. I professori dell'orch - facebook.com facebook