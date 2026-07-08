In Croazia, è possibile trascorrere una giornata tra spiagge di acqua cristallina e escursioni in montagna. La regione del Quarnaro offre questa varietà: si può visitare un’isola soleggiata e poi raggiungere l’entroterra verde e fresco nello stesso giorno. Questa combinazione di ambienti diversi rende unica l’esperienza di viaggio nella zona, che permette di passare dalle coste dell’Adriatico alle vette montane in breve tempo.

Dal mare cristallino alle isole baciate dal sole, fino al fresco verde dell’entroterra. tutto in un solo viaggio. È questa una delle esperienze più sorprendenti della Croazia, dove si può passare dalle spiagge più belle dell’Adriatico alle vette montane nello stesso giorno. Il Quarnaro, Regione europea della Gastronomia e dello Sport 2026, è una terra di delfini, grifoni e linci. Una destinazione dove natura, gusto e movimento si incontrano in armonia. Rijeka (Fiume), il capoluogo del Quarnaro, da vivere tra mare, storia e panorami . Una città che unisce cultura, natura ed energia, anche nelle giornate più calde. Il suo cuore è il Korzo, elegante via pedonale tra palazzi storici, caffè e scorci che raccontano l’anima marittima di uno dei principali porti della Croazia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Quarnaro, due vacanze in una: dal mare ai monti, la Croazia che sorprende

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