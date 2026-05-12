Anziani soggiorni al mare e sui monti Ecco Vacanze insieme di Auser

L’associazione locale ha avviato una serie di soggiorni estivi dedicati agli anziani, che si svolgono sia al mare che in montagna. Questi programmi sono organizzati dall’Auser di Bagno a Ripoli e sono sostenuti dal patrocinio del Comune. Le iniziative offrono agli anziani l’opportunità di trascorrere delle vacanze in compagnia durante la stagione estiva.

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Tante occasioni per trascorrere una vacanza estiva in compagnia grazie ai soggiorni per la terza età organizzati dall’Auser di Bagno a Ripoli e patrocinati dal Comune. L’edizione 2026 di "Vacanze insieme" prevede soggiorni dal mese di giugno a quello di settembre: è possibile prenotare scegliendo tra numerose località di mare, montagna e termali in tutta Italia. Per chi preferisce le onde, il programma propone soggiorni sull’Adriatico, in Versilia, in Sardegna e in Campania. Tra le mete figurano Misano, Igea Marina, Miramare, Marina di Massa, Lido di Camaiore, Viareggio, fino alle località di Tancau in Sardegna, Baia Domizia e Marina di Ascea.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anziani, soggiorni al mare e sui monti. Ecco "Vacanze insieme" di Auser ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Voto 22 marzo: Auser Piacenza porta gli anziani al seggioCon l’appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo alle porte, Auser Piacenza attiva il servizio Filo d’Argento per garantire che il diritto di voto sia... Siziano, carabinieri all'Auser per difendere gli anziani dalle truffeSiziano (Pavia), 9 marzo 2026 - Proseguono gli incontri dei carabinieri per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani. Argomenti più discussi: Anziani, soggiorni al mare e sui monti. Ecco Vacanze insieme di Auser; Manciano porta gli over 65 al mare e in montagna: al via le iscrizioni ai Soggiorni climatici; Soggiorni marini: aperte iscrizioni. Soggiorni al mare e in montagna nel 2026: aperte le iscrizioni per i cittadini over 65Il Comune di Manciano, in provincia di Grosseto, apre le iscrizioni per i soggiorni al mare e in montagna nel 2026 ... grossetonotizie.com