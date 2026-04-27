Costa a Sud la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni

Martedì 28 aprile alle 15 si terrà un evento in Puglia dedicato al lancio di un nuovo modello di turismo accessibile, che coinvolge sia le zone costiere che i Monti Dauni. La iniziativa mira a promuovere uno sviluppo turistico più inclusivo e diversificato nella regione, coinvolgendo diversi territori e settori. La presentazione si svolgerà in una sede pubblica, con la partecipazione di rappresentanti locali e regionali.

Si terrà martedì 28 aprile, alle ore 15.00, presso la sala consiliare del Comune di Zapponeta, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Costa a Sud”, iniziativa che propone un nuovo modello di turismo accessibile, inclusivo e sostenibile, capace di connettere la costa foggiana con le aree interne dei Monti Dauni. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia – A.Re.T. Pugliapromozione, sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Disabilità ed è coordinato dall’ATS “Costa a Sud” con capofila Patto Consulting Impresa Sociale. Dott. Michele CataldoReferente del Welfare Culturale e Turistico del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia Dott.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - “Costa a Sud”, la Puglia lancia un nuovo modello di turismo accessibile dal mare ai Monti Dauni Notizie correlate Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra... Leggi anche: Nauticsud, focus sul turismo accessibile: Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti