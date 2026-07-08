Quante posizioni ha guadagnato Jasmine Paolini nel ranking WTA? La situazione dopo Wimbledon

Jasmine Paolini è stata eliminata nei quarti di finale di Wimbledon, sconfitta in modo netto dall’ucraina Marta Kostyuk. Dopo il torneo, il suo ranking WTA non ha subito variazioni significative e non sono stati annunciati guadagni di posizioni. La giocatrice non ha migliorato la sua classifica rispetto alla precedente, rimanendo invariata o con variazioni minime. La sconfitta si è verificata sui prati londinesi, durante la fase finale del torneo.

Jasmine Paolini non è riuscita a battagliare ad armi pari con l’ucraina Marta Kostyuk ed è stata sconfitta in maniera nitida nei quarti di finale di Wimbledon, il terzo Slam della stagione in corso di svolgimento sui sacri prati londinesi. La tennista italiana ha perso per 6-3, 6-2 e ha così salutato l’erba più prestigiosa e iconica del mondo, facendo comunque capire di essere tornata a ottimi livelli. L’eliminazione odierna ha frenato il tentativo di scalata della toscana nel ranking WTA: lunedì 13 luglio, in occasione dell’aggiornamento della graduatoria internazionale, la 30enne occuperà il quindicesimo posto con 2.783 punti all’attivo. L’avventura a Wimbledon le ha permesso di guadagnare 360 punti e un paio di posizioni nella classifica mondiale, di sicuro non perderà posizioni in base a quali saranno i prossimi risultati del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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