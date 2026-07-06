Jasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon 2026, migliorando il suo percorso rispetto all’anno precedente, quando si era fermata al secondo turno. La sua avanzata nel torneo ha contribuito a un aumento delle posizioni nel ranking WTA. La giocatrice italiana si trova ora più vicina alla top 10, potenzialmente riavvicinandosi a quella soglia. La sua posizione nel ranking si aggiornerà in base ai punti conquistati nelle prossime settimane.

Jasmine Paolini accede ai quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo di Wimbledon 2026 di tennis: l’azzurra prosegue nella propria risalita nel ranking WTA, dato che lo scorso anno si era fermata al secondo turno sull’erba londinese. Nell’ultimo aggiornamento del ranking WTA, rilasciato lunedì 29 giugno, la tennista italiana si trovava al numero 17 del mondo: l’azzurra finora ha incamerato 430 punti, mentre lunedì prossimo dovrà scartarne soltanto 70. Paolini al momento, dunque, guadagna 2 posizioni e si attesta al 15° posto. In caso di vittoria ai quarti, inoltre, Paolini si porterebbe a quota 3133, salendo al 14°... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA a Wimbledon? La top10 può tornare nel mirino!

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