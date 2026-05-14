Quante posizioni ha già guadagnato Luciano Darderi nel ranking ATP E se battesse anche Ruud…

Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Roma, migliorando la sua posizione nel ranking ATP rispetto allo scorso anno, quando uscì al secondo turno. Attualmente ha accumulato 400 punti, ma dovrà rinunciare a 30 punti del 2025. La sua progressione nel ranking continua, e l’obiettivo di affrontare anche Ruud potrebbe portarlo a ulteriori miglioramenti.

Luciano Darderi è approdato in semifinale nell’ ATP Masters 1000 di Roma e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno uscì al secondo turno: l’azzurro dovrà rinunciare ai 30 punti del 2025, mentre al momento ne ha conquistati già 400. Con 370 punti netti guadagnati, dunque, Darderi è salito da quota 1890 a 2260, issandosi dal 20° posto occupato lunedì 4 maggio al 16° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si era spinto al massimo fino al numero 18, e quindi lunedì 18 maggio ritoccherà il proprio best ranking. In caso di successo in semifinale, Darderi incasserebbe altri 250 punti, salirebbe a quota 2510 e scalerebbe una posizione, diventando virtualmente il numero 15 del mondo, mentre vincendo il torneo ne guadagnerebbe altri 350 e si porterebbe a 2860, al 12° posto virtuale.🔗 Leggi su Oasport.it

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