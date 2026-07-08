Quando Massara imitava Mughini in TV
Nel 1992, il nuovo dirigente della Juventus ha partecipato a uno show televisivo imitanto un noto commentatore sportivo. In quell’occasione, ha riprodotto le caratteristiche di stile e tono dell’uomo di calcio, attirando l’attenzione del pubblico. Prima di entrare nel calcio dirigenziale, aveva giocato con le maglie di Pescara e di altre squadre. La sua partecipazione allo show è stata ricordata come un episodio di spettacolo e imitazione durante un programma televisivo.
Il neo dirigente della Juve ha un passato da giocatore nel Pescara e nell'anno 1992 ha fatto show così. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Notizie e thread social correlati
Massara sarà il nuovo dt della Juve: Allegri lo voleva con sé quando tornò in bianconeroIl club sta valutando di cedere Ricky Massara, che potrebbe diventare il nuovo direttore dell’area tecnica.
Quando Gasp non fece salire Massara sul pullman e tutti gli altri litigi tra il tecnico e l'ex ds della RomaIl tecnico non ha fatto salire l'ex direttore sportivo sul pullman prima di una partita.