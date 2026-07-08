quando massara imitava mughini in tv

Notizia in breve

Nel 1992, il nuovo dirigente della Juventus ha partecipato a uno show televisivo imitanto un noto commentatore sportivo. In quell’occasione, ha riprodotto le caratteristiche di stile e tono dell’uomo di calcio, attirando l’attenzione del pubblico. Prima di entrare nel calcio dirigenziale, aveva giocato con le maglie di Pescara e di altre squadre. La sua partecipazione allo show è stata ricordata come un episodio di spettacolo e imitazione durante un programma televisivo.