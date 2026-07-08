Mario Adinolfi ha aggredito un giornalista durante un servizio sulle scommesse collettive, che erano oggetto di un’indagine durata diversi mesi. L'aggressione è avvenuta mentre il giornalista riprendeva il servizio, e successivamente Adinolfi è stato arrestato. La trasmissione aveva approfondito il tema delle scommesse di gruppo, che coinvolgevano vari soggetti e pratiche legate a questa forma di gioco.

L'aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma de Le Iene Perché è stato arrestato Mario Adinolfi Cos'è la "scommessa collettiva" L’aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma de Le Iene Le Iene ha indagato per diversi mesi sulla “scommessa collettiva”. In un servizio filmato che risale all’aprile 2026, la trasmissione Mediaset ha denunciato un’aggressione da parte di Mario Adinolfi ai danni dell’inviato Filippo Roma, che lo stava incalzando davanti alle telecamere sulle accuse nei suoi confronti. Perché è stato arrestato Mario Adinolfi Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nelle prime ore del mattino di mercoledì 8 luglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Quando Mario Adinolfi aggredì Filippo Roma delle Iene durante un servizio sulla "scommessa collettiva"

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MARIO ADINOLFI AGGREDISCE FILIPPO ROMA DELLE IENE: IL VIDEO CHE STA SCATENANDO POLEMICHE

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