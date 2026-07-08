Per un adolescente può significare bagnare i quaderni mentre scrive, avere difficoltà a usare lo smartphone, praticare sport o suonare uno strumento musicale, fino a evitare di stringere la mano a un compagno per l’imbarazzo. L’ iperidrosi, cioè l’ eccessiva produzione di sudore, non è una malattia grave, ma può compromettere profondamente la qualità della vita. Colpisce tra l’1 e il 3% di bambini e adolescenti e interessa soprattutto mani, piedi e ascelle. Quando le terapie dermatologiche non sono sufficienti, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è possibile ricorrere a un trattamento chirurgico mini-invasivo. Con oltre 230 interventi all’attivo, dall’avvio del programma chirurgico nel 2017 a oggi, l’Ospedale ha sviluppato la più ampia casistica pediatrica nazionale per questa procedura risolutiva. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Quando il sudore diventa un problema per i ragazzi, per i casi gravi c’è la chirurgia

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