Contagi virali sulle navi da crociera | i rischi le possibili cause le misure igienico-sanitarie Il virologo Fabrizio Pregliasco | Quando emergono casi sospetti il vero problema diventa poi il controllo dei casi secondari

Recentemente si sono verificati diversi focolai di infezioni virali a bordo di navi da crociera, con episodi di hantavirus e norovirus che hanno coinvolto centinaia di passeggeri. Il virologo ha sottolineato come, una volta individuati i primi casi sospetti, la gestione dei contagi secondari rappresenti l’aspetto più complesso da affrontare. Questi episodi evidenziano le criticità legate alle misure igienico-sanitarie adottate durante le operazioni di bordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui