Contagi virali sulle navi da crociera | i rischi le possibili cause le misure igienico-sanitarie Il virologo Fabrizio Pregliasco | Quando emergono casi sospetti il vero problema diventa poi il controllo dei casi secondari

Da vanityfair.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si sono verificati diversi focolai di infezioni virali a bordo di navi da crociera, con episodi di hantavirus e norovirus che hanno coinvolto centinaia di passeggeri. Il virologo ha sottolineato come, una volta individuati i primi casi sospetti, la gestione dei contagi secondari rappresenti l’aspetto più complesso da affrontare. Questi episodi evidenziano le criticità legate alle misure igienico-sanitarie adottate durante le operazioni di bordo.

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Da un lato il cluster di hantavirus sulla MV Hondius, dall'altro i cento casi di norovirus sulla Caribbean Princess. Il virologo Fabrizio Pregliasco spiega perché le navi da crociera possono trasformarsi in luoghi ideali per la diffusione di virus respiratori e gastrointestinali.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Contagi virali sulle navi da crociera: i rischi, le possibili cause, le misure igienico-sanitarie. Il virologo Fabrizio Pregliasco: «Quando emergono casi sospetti, il vero problema diventa poi il controllo dei casi secondari»
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