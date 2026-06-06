Nel 2023, una famiglia ha ricevuto la diagnosi di sindrome CHOPS per il proprio bambino, che presenta una mutazione rara del gene AFF4. A quell'epoca, erano noti soltanto 13 casi nel mondo. Attualmente, non esiste un centro di riferimento unico: le cure variano in base ai problemi specifici del bambino. La condizione si manifesta nelle prime fasi dello sviluppo embrionale.

Un riassunto preciso e spietato di una condizione che comporta ritardo cognitivo e tratti grossolani del volto, difetti cardiaci, obesità, coinvolgimento polmonare, displasia scheletrica e bassa statura. A parlarne è Manuela Mallamaci, mamma di Mario, nonché creatrice e presidente della Fondazione CHOPS. «Siamo stati fortunati ad avere una diagnosi in circa un anno e mezzo di una malattia descritta per la prima volta nel 2015 e che nel 2023, quando ci è arrivata, contava 13 casi analoghi descritti in letteratura», racconta. «Mario avrà bisogno per tutta la vita di assistenza continua: si può solo intervenire sui sintomi e sulle complicanze che la malattia di base presenta di volta in volta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Manuela, mamma di Mario, nato con la rarissima sindrome CHOPS: «Quando nel 2023 ci è arrivata la diagnosi, al mondo si conoscevano soltanto 13 casi. A oggi non esiste un unico centro di riferimento. Lo cambiamo a seconda del problema»

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