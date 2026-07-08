Nella località Cardinale a Qualiano sono stati trovati nuovi sversamenti di rifiuti lungo la strada. Le foto inviate da un lettore mostrano sacchi, cartoni e altri materiali abbandonati ai margini della carreggiata. Si tratta dell’ennesimo episodio di discarica abusiva nel territorio, con i rifiuti che continuano a essere lasciati senza controllo. La presenza di questi materiali si aggiunge a una serie di sversamenti già segnalati in passato.

Le foto scattate oggi da un lettore documentano nuovi sversamenti lungo la strada. Sacchi, cartoni e materiali lasciati ai margini della carreggiata: torna il tema dei controlli e della tutela ambientale. Rifiuti abbandonati lungo la strada, sacchi lasciati sul marciapiede, cartoni scaricati ai margini della carreggiata e una sensazione ormai fin troppo nota: quella di un territorio che continua a essere ferito dall’inciviltà e dalla mancanza di controlli efficaci. Le immagini sono state scattate oggi da un nostro lettore a Qualiano, in località Cardinale. Due foto che raccontano più di molte parole: da un lato una strada secondaria con scatoloni, buste e rifiuti sparsi tra vegetazione e bordo strada; dall’altro sacchi depositati lungo il marciapiede, in un’area che dovrebbe essere pubblica, pulita e fruibile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati in località Cardinale: l’ennesima ferita al territorio

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