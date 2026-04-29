Qualiano rifiuti abbandonati in via Campana | cittadini esasperati

A Qualiano, alcuni residenti hanno segnalato la presenza di rifiuti abbandonati in via Campana, vicino al Ponte Surriente. La zona appare sporca e trascurata, con sacchi e altri materiali disseminati lungo la strada. La situazione provoca insoddisfazione tra i cittadini, che chiedono interventi immediati per risolvere il problema del degrado e migliorare la pulizia dell’area.

Nuova segnalazione di rifiuti abbandonati in via Campana, nei pressi del Ponte Surriente: cresce il degrado e aumenta la rabbia dei cittadini. Ancora rifiuti abbandonati a Qualiano. Ancora una segnalazione che arriva in redazione da cittadini stanchi di assistere, giorno dopo giorno, a uno spettacolo indecoroso che sembra non avere fine. Questa volta il teatro del degrado è via Campana, nelle immediate adiacenze della Casa cantoniera, a pochi metri dal Ponte Surriente. Qui, un cumulo di rifiuti lasciati a terra si erge come un vero e proprio monumento all’inciviltà, simbolo di un problema che, con l’aumento delle temperature, rischia di trasformarsi in una seria emergenza igienico-sanitaria.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati in via Campana: cittadini esasperati Notizie correlate Qualiano, via Maioni sommersa dai rifiuti: periferia abbandonata e cittadini esasperatiUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Qualiano soffocata dal traffico: città paralizzata e cittadini esasperatiNapoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Qualiano, rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità - Punto!; Qualiano rifiuti abbandonati sulla viabilità di servizio Grande Viabilità; Giugliano, rifiuti edili trasportati illegalmente: denunciato 65enne, sequestrato autocarro; Qualiano rifiuti in via Santa Maria a Cubito | degrado sotto gli occhi di tutti. Paratico, rifiuti abbandonati sul lago: multato un automobilistaL'uomo si spostava da un paese vicino per scaricare sacchi di spazzatura in una zona isolata vicino al lago d'Iseo. E' stato incastrato da una telecamera mobile e multato per 3.300 euro. quibrescia.it Rifiuti abbandonati: 46 violazioniControlli più serrati e un sistema di vigilanza rafforzato per contrastare l’abbandono dei rifiuti. È questa la linea adottata ... lanazione.it QUALIANO LUNEDÌ 27 APRILE 2026 Via Santa Maria a Cubito lato Marano - Ci risiamo! Come da consuetudine il marciapiede è invaso. Da cosa Dalla MONNEZZA! Tutto normale Con amministrazioni come la nostra, tutto questo diventa purtroppo QUOTI - facebook.com facebook