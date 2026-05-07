A Qualiano, in via Di Vittorio, sono stati notati sacchi di spazzatura lasciati davanti a un’attività commerciale. La presenza di rifiuti abbandonati ha suscitato le proteste dei residenti, preoccupati per il degrado visibile nella zona. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che dovranno intervenire per risolvere il problema. La strada si trova in uno stato di incuria, con i rifiuti che si accumulano lungo il marciapiede.

Rifiuti abbandonati in via Di Vittorio: sacchi di spazzatura davanti a un’attività commerciale, cresce la protesta dei residenti per il degrado urbano.. Ancora un episodio di inciviltà e degrado urbano a Qualiano, ove ci è giunta una segnalazione riguardante la presenza di rifiuti abbandonati in via Di Vittorio, proprio di fronte a una libreria della zona. Sul marciapiede sarebbero stati notati sacchi bianchi contenenti spazzatura, lasciati incustoditi e accumulati a bordo strada, contribuendo a peggiorare il decoro dell’area e creando disagio a passanti e attività commerciali. La situazione non sarebbe nuova per il quartiere, dove episodi simili vengono denunciati periodicamente dai cittadini, che lamentano una scarsa attenzione alla pulizia urbana e al rispetto degli spazi pubblici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rifiuti abbandonati in via Di Vittorio: degrado in strada

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