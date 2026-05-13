Un giovane tennista si distingue per la capacità di colpire la palla molto vicina al nastro, superando anche campioni del passato. La tecnica permette di abbassare la traiettoria del colpo, aumentando la velocità di spinta e rendendo più difficile la risposta dell’avversario. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, con risultati che attirano l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. La sua abilità si manifesta soprattutto nei colpi a rete, dove mostra maggiore precisione rispetto ad altri giocatori.

Un colpo più teso che passa vicino al nastro, molto più vicino rispetto agli avversari, più potente e difficile da controllare. Il tutto con una profondità tale che la palla, per il malcapitato di turno, ha la pesantezza di un tir. Sono queste le qualità uniche del Jannik Sinner di oggi. Qualità che nessuno riesce a replicare e in questo momento a contrastare. Nessuno come il numero uno sa “pettinare il nastro” in un modo così straordinariamente efficace, giocato con tanto anticipo rispetto all’avversario. Lo dicono le partite, ma soprattutto lo dicono i dati. Prendendo come esempio i Big Three e Carlos Alcaraz, si può notare anche in questo caso la splendida unicità di Jannik.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nessuno come Sinner nei colpi a fil di rete: tira la palla più vicina al nastro di Federer e Djokovic

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