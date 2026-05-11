Nel primo turno del torneo sul campo in terra rossa del Foro Italico, Jannik Sinner ha vinto senza problemi. Le parole di Puppo suggeriscono che alcuni ex campioni stanno reagendo in modo eccessivo alla sfida rappresentata dai giovani Sinner e Alcaraz, che stanno mettendo in discussione i record stabiliti da Djokovic e Federer. La competizione continua con i match tra i principali favoriti del torneo.

Nessun problema al debutto sulla terra rossa del Foro Italico per Jannik Sinner, che ha battuto in due set l’austriaco Sebastian Ofner avanzando ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma, mentre la campionessa uscente degli Internazionali d’Italia Jasmine Paolini è uscita di scena al terzo turno dopo non aver sfruttato tre match point con la belga Elise Mertens. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ La vittoria di Sinner è andata come previsto. Sapevamo che Ofner sarebbe stato l’avversario giusto per entrare nel torneo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Djokovic e Federer forse stanno impazzendo vedendo che Sinner e Alcaraz mettono i loro record in pericolo”

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