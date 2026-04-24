Punta Prosciutto motocross nella riserva naturale tra le specie protette E presto torneranno le auto

Un video girato ieri pomeriggio in zona Punta Prosciutto, nel territorio di Porto Cesareo, mostra un evento di motocross all’interno di una riserva naturale. La scena include veicoli da fuoristrada che si muovono tra le specie protette presenti nell’area. Nei giorni scorsi si era parlato anche del ritorno delle auto nella stessa zona, suscitando attenzione tra gli osservatori e le autorità competenti.

PORTO CESAREO - Il video è di Gianluca Romano, fotografo naturalista, ed è stato girato ieri pomeriggio in zona Punta Prosciutto (Porto Cesareo). Lecceprima, che al pari di alcuni altre testate giornalistiche è stata taggata dall’autore, ha deciso di contribuire alla sua diffusione, condividendo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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