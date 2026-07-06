Una tavolata apparecchiata con sedie, tovaglia e borse piene di cibo è stata trovata sui cordoni dunali di Punta Prosciutto, all’interno di una riserva marina e terrestre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno multato i responsabili e avviato controlli nella zona protetta. La presenza di persone e l’allestimento abusivo hanno portato a sanzioni amministrative e a ulteriori verifiche sui divieti di accesso.

Una tavolata apparecchiata con sedie, tovaglia e borse piene di cibo sul cordone dunale di Punta Prosciutto, nella riserva marina e terrestre di Porto Cesareo. È la scena scoperta domenica 28 giugno dagli ispettori ambientali durante un controllo nell’area protetta del Salento.Gli operatori parlano di una circostanza «surreale e incredibile»: una vera e propria «zona food e relax» allestita sulla cima delle dune, in un tratto considerato altamente vulnerabile e sottoposto a tutela. Il cordone dunale, ricordano dalla Riserva, è un habitat fragile, protetto da norme nazionali e internazionali che prevedono anche il divieto di calpestamento fuori dai percorsi consentiti. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Punta Prosciutto, tavolata abusiva sulle dune della riserva: scattano multe e controlli nella zona protetta a Porto Cesareo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Punta Prosciutto, motocross nella riserva naturale tra le specie protette. E presto torneranno le autoUn video girato ieri pomeriggio in zona Punta Prosciutto, nel territorio di Porto Cesareo, mostra un evento di motocross all’interno di una riserva...

Da Porto Cesareo a Torre dell’Orso, spiagge violate dai rifiuti e dune prese d’assaltoLe spiagge tra Porto Cesareo e Torre dell’Orso sono invase da rifiuti abbandonati e dune affollate da visitatori.