Un calciatore statunitense si è infortunato durante i Mondiali 2026, subendo una slogatura alla caviglia e al ginocchio. La squadra americana è stata eliminata con una sconfitta per 4-1 contro il Belgio. L'infortunio è avvenuto durante la partita a Seattle. L'infortunato gioca per il Milan, generando preoccupazione tra i dirigenti del club.

L'avventura ai Mondiali 2026 di Christian Pulisic si è conclusa male non solo per l'eliminazione degli Stati Uniti, sconfitti 4-1 dal Belgio a Seattle, ma anche per un infortunio alla caviglia destra che accende l'allarme in casa Milan. L'attaccante rossonero è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante il secondo tempo degli ottavi di finale dopo aver colpito, in un tentativo di tiro, il corpo del belga Tielemans e crollando subito sul prato. Pulisic ha provato a stringere i denti rimanendo in campo per qualche minuto, prima di arrendersi definitivamente attorno all'ora di gioco, lasciando il posto a Berhalter. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - "Mi sono slogato caviglia e ginocchio": ansia Milan per l'infortunio di Pulisic

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Enferma terminal, reprendo a todos; director frío se enamora y me cuida siempre

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