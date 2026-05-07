Dopo aver visto lo spettacolo “Mare Fuori”, Katia Follesa ha contattato il collega attore tramite Instagram per complimentarsi con lui. Da quel messaggio è iniziato uno scambio di messaggi tra i due, che si è trasformato in un loro primo contatto diretto. Attualmente, Follesa lavora con il programma “Comedy Match” in televisione e trascorre del tempo sereno con Ferrera, il suo nuovo fidanzato.

Katia Follesa è impegnata con lo show “Comedy Match” sul Nove e nel frattempo si gode i momenti sereni della sua vita privata con il nuovo fidanzato il collega attore Vincenzo Ferrera. Un nuovo amore dopo la separazione dal marito Angelo Pisani, con il quale è rimasto in ottimi rapporti. “Tutti ci chiedono: come fate? Nel nostro caso abbiamo avuto la fortuna di guardare molto avanti e cercare di salvare quello che poteva essere salvato. Il nostro rapporto era speciale, andava oltre la relazione uomo-donna”, aveva commentato l’attrice a Il Corriere della Sera. In una intervista a F invece Follesa parla del suo nuovo amore, Vincenzo Ferrera: “Il cinema è il mio tallone d’Achille.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo aver visto ‘Mare Fuori’, gli ho scritto su Instagram per dirgli che era bravissimo. Abbiamo iniziato a sentirci”: Katia Follesa sul fidanzato Vincenzo Ferrera

PILLOLE DI MEMORIA - Solo Prime Bozze #Speciale 25 aprile

Notizie correlate

Leggi anche: Katia Follesa raggiante accanto a Vincenzo Ferrera: compleanno speciale al fianco di Beppe di “Mare Fuori”

Chi è la fidanzata di Vincenzo Ferrera, l’attrice comica e famosa Katia FollesaVincenzo Ferrera, attore noto per Mare Fuori, ha una relazione con la comica e conduttrice Katia Follesa a partire dal 2025.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mare Fuori 6 stasera su Rai 2, trama dei primi episodi: Rosa in pericolo; 'Mare Fuori 6' oggi in tv i primi due episodi, cast e anticipazioni; Mare Fuori finalmente in tv, ma su RaiPlay c’era da due mesi: la scelta crea dibattito; Mare Fuori 6, seconda puntata: Rosa tra due fuochi, chi sceglierà? Ecco cosa succede stasera.

Mare Fuori 6, seconda puntata stasera in tv 6 maggio: credere a Tommaso? Fidarsi di Carmela?Rosa sempre più divisa tra Tommaso e Carmela: credere all'amore lui o fidarsi di lei? Anticipazioni di Mare Fuori 6, stasera in tv. style.corriere.it

Mare Fuori 6 stasera in tv: quando e dove vedere le puntate 3 e 4Nuovo appuntamento in chiaro con la sesta stagione di Mare Fuori: stasera su Rai 2 arrivano gli episodi 3 e 4, tra verità scomode, bugie, nuovi equilibri all’IPM e una possibile fuga ... skuola.net

«Rosa, devi capire che la verità può fare male, ma è l’unica via per andare avanti. » Questa frase risuona forte negli episodi 3 e 4 della sesta stagione di Mare Fuori, che oggi torna su Rai 2 dopo il boom di visualizzazioni su RaiPlay. Stavolta la storia si addent - facebook.com facebook