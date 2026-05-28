Provedel, portiere con esperienza nel campionato italiano, è stato scelto come possibile secondo portiere per l'Inter. La sua conoscenza del campionato e i numeri che lo riguardano lo rendono un'opzione considerata valida per il ruolo di riserva. La scelta di un profilo esperto mira a garantire affidabilità e competenza nel ruolo di secondo portiere, affiancando il titolare Josep Martinez.

di Stefano Cori Provedel è il profilo individuato per fare da secondo a Josep Martinez. Un profilo esperto che conosce il campionato. Una delle novità per la stagione 20262027 in casa Inter riguarda il portiere. Yann Sommer lascerà i nerazzurri vista la scadenza del suo contratto, come primo Cristian Chivu e società sarebbero pronti a promuovere Josep Martinez. L’obiettivo nel calciomercato estivo dunque è quello di cercare un portiere, esperto ed affidabile, che possa fare da secondo allo spagnolo. Il profilo individuato sembrerebbe essere quello di Ivan Provedel, classe 1994 di proprietà della Lazio. Il friulano avrebbe aperto al trasferimento e ad un contratto fino al 2028 come opzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Provedel apre all’Inter: perché può essere un buon secondo? I numeri del portiere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La MIGLIOR JUVENTUS dellanno La FIORENTINA si salva Bene ROMA e INTER | Top 11 – 15ª giornata

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – Provedel, possibile addio alla Lazio: c’è l’ipotesi Inter e non solo. Il portiere vuole giocare titolareIl portiere della Lazio sta valutando un possibile trasferimento, con l’Inter che mostra interesse e potrebbe offrire un’opportunità di titolarità.

Leggi anche: Milan, perché Retegui può essere l’attaccante giusto: gol in area, XG. I numeri parlano chiaro

Temi più discussi: Inter, un mercato da Scudetto: da Provedel a Palestra, tutti i nomi in lista; Inter, individuato il profilo del portiere su cui puntare come vice di Josep Martinez; Provedel nel mirino dell'Inter: può sostituire Sommer e diventare il secondo portiere dietro a Josep Martinez; Inter, per la porta si va verso la coppia Martinez-Provedel.

CorSera – Inter, Provedel in cima alla lista: da capire una cosa. Mkhitaryan e de Vrij… x.com

[FcInterNewsit] all'Inter è stato proposto il prestito di Giorgi Mamardashvili. I Nerazzurri stanno riflettendo e non hanno affatto chiuso la porta, anche perché il 25enne piace da tempo a Ausilio. reddit

Inter, spunta l'ipotesi Provedel: può lasciare la Lazio. La posizione del giocatoreL'Inter campione d'Italia accelera sul mercato ed è pronta a stravolgere le gerarchie tra i pali in vista della prossima stagione. tuttomercatoweb.com

Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Bremer, idea ProvedelInter, le ultime voci di calciomercato vorrebbero Bremer nuovamente nel mirino dell’Inter: spunta anche il nome di Provedel. it.blastingnews.com