Pronto soccorso del Pineta Grande a rischio chiusura sit-in all' Asl
Il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande rischia di chiudere, con un sit-in davanti all’Asl. Le prestazioni sanitarie potrebbero essere bloccate a causa di una crisi che si ripresenta dopo meno di un anno e che era già stata gestita in passato. La situazione preoccupa i lavoratori e i pazienti, che chiedono interventi immediati. La protesta è stata organizzata per attirare l’attenzione sulle difficoltà del servizio.
Prestazioni sanitarie a rischio blocco presso il Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande. Una crisi oramai ciclica che si è ripresentata a meno di un anno e poi rientrata. Al centro dell’emergenza di nuovo il nodo contratti e il mancato riconoscimento delle prestazioni di emergenzaurgenza.Un. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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