Pronto soccorso del Pineta Grande a rischio chiusura sit-in all' Asl

Notizia in breve

Il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande rischia di chiudere, con un sit-in davanti all’Asl. Le prestazioni sanitarie potrebbero essere bloccate a causa di una crisi che si ripresenta dopo meno di un anno e che era già stata gestita in passato. La situazione preoccupa i lavoratori e i pazienti, che chiedono interventi immediati. La protesta è stata organizzata per attirare l’attenzione sulle difficoltà del servizio.